В Минобороны России заявили о 860 случаях дезертирства в ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало новый отчёт о значительных потерях Национальной гвардии Украины, основанный на данных, полученных из документов Киева. Согласно нему, к 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих дезертировали.

Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части, — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве отметили регионы, в которых было больше всего случаев дезертирства. Согласно данным Минобороны, в Херсонской области части покинули 152 человека, в Одессе — 84 человека, Запорожье — 82 человека и Киевской области — 79 человек.

Также, согласно полученным данным, 7 военнослужащих отказались выполнять приказы и покинули в/ч 3057. В её состав, по данным Минобороны РФ, входит карательный отряд «Азов».

Ранее Минобороны России опубликовало третий список потерь ВСУ. Согласно нему, 4-я бригада оперативного назначения НГУ (в/ч 3018) потеряла 20 человек убитыми, число раненых составило 71.