Минобороны России: ВСУ используют детсады в ДНР в качестве огневых точек

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооружённые силы Украины выставили снайперские точки около детского сада в Константиновке в ДНР. Он добавил, что подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население не проинформировали. По его словам, националисты также оборудовали склады с вооружением в Николаеве.

В Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада № 15 по улице Славянская подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, — сказал Мизинцев.

Военный сообщил, что здание профессионального лицея в Первомайском Харьковской области оборудовали под склад с вооружениями и боеприпасами, а в общежитии были размещены подразделения ВСУ.

Ведомство ранее сообщило о провокации, которую готовят ВСУ в Одессе, чтобы обвинить Россию в ударах по опасным объектам. Украинские военные собираются при помощи артиллерии и ракетных систем залпового огня разбомбить кладбище XIX века в районе Привоза (холм Чумка), где хоронили людей, умерших от чумы. Причем ВСУ будут использовать оружие иностранного производства.