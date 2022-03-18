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МО РФ: российские военные завершают разгром украинского нацбата «Донбасс»

20:40, 20 марта 2022
МО РФ: российские военные завершают разгром украинского нацбата «Донбасс» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс», сообщил глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости.  Там отметили, что российские войска смогли 20 марта продвинуться на 12 километров.

Подразделения ВС РФ завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня 20 марта российские войска продвинулись на 12 километров, — сообщили в ведомстве.

Также сообщалось, что росгвардейцы и сотрудники отрядов спецназначения взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ во время освобождения города Изюма в Харьковской области. 

Бойцы Росгвардии приняли основной удар боевиков на себя, блокировали бандгруппы, нанесли серьёзный урон живой силе и технике противника. Отмечается, что Росгвардия также наградит 40 военных за участие в освобождении города Изюм.

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