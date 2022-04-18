В ГД оценили данные о потерях армии Украины: одурманены поддержкой Запада

Минобороны России впервые опубликовало данные о потерях украинской армии, Нацгвардии и иностранных наёмников в ходе действий России на Украине. Как сообщает МО, реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести, говорит депутат Госдумы, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, украинское правительство, одурманенное поддержкой Запада, манипулирует людьми.
У нас нет никаких оснований не доверять документам, опубликованным Министерством обороны, тем более примерно такие цифры МО давало на официальном брифинге, цифры сошлись, что тут ещё добавить, — сказал Соболев в разговоре с NEWS.ru.
Также эксперт отметил неприкрытую ложь Зеленского относительно потерь ВСУ.
Вы понимаете, сейчас столько лжи, что Зеленский уже даже не стесняется, они настолько одурманены этой безграничной поддержкой Запада, что военно-политическому руководству Украины удаётся довольно успешно манипулировать сознанием людей, в итоге они упёрлись, оттуда и такие потери с их стороны, — добавил Соболев.
Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские артиллеристы в течение прошедшей ночи нанесли удары по 315 объектам Вооружённых сил Украины. Он уточнил, что войска РФ поразили 18 вражеских пунктов управления, а также 22 пушечные батареи, 275 украинских опорных пунктов и районы скопления солдат.
Также Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ высокоточным оружием системы «Искандер».