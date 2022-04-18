В ГД оценили данные о потерях армии Украины: одурманены поддержкой Запада

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Командующий десантным кораблём Черноморского флота «Цезарь Куников», капитан III ранга Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил 18 апреля в своём Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он добавил, что Чирва скончался в результате полученных ранений в бою против украинских неонацистов.

Губернатор подчеркнул, что «храбрость, профессионализм и опыт» Александра Чирвы спасли множество жизней членов экипажа корабля. Сегодня мы простились с севастопольцем Александром Григорьевичем Чирвой. Командир большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й...