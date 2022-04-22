Минобороны России: ВКС поразили 26 военных объектов ВСУ

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Мирные жители Мариуполя могут свободно ходить по городу, «не прячась от обстрелов» националистов Украины, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что в данный момент на территорию освобождённого города доставляют продовольствие, воду и предметы первой необходимости. Также российская сторона вывозит обломки уничтоженной украинской военной техники.

В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной...