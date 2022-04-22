Минобороны России: ВКС поразили 26 военных объектов ВСУ

Российская авиация поразила 26 военных объектов ВСУ, сообщил 22 апреля в ходе вечернего брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. В число уничтоженных целей входили два командных пункта, 21 район сосредоточения живой силы и техники, также российской авиацией был нанесён удар по трём складам ракетно-артиллерийского вооружения, пояснил генерал-майор.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них два командных пункта и 21 район сосредоточения живой силы и военной техники. В районах населённых пунктов Торецк, Комар и Богатырь уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения, — сказал он.
Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что в рамках второго этапа спецоперации России на Украине Вооружённые силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. По его словам, контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.