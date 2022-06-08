Минобороны России: Украина обстреливает регионы РФ гаубицами НАТО

Фото: Cpl. Austin Fraley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев заявил, что Киев обстреливает гаубицами НАТО приграничные районы России с территории Золочевского элеватора в Харьковской области. Генерал-полковник уточнил, что речь идёт, предположительно, об американских орудий M777. Военный добавил, что, несмотря на дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, ВСУ продолжают использовать объекты переработки и хранения сельскохозяйственных культур в военных целях.

В Губаревке Харьковской области боевики территориальной обороны расположили бронетехнику и артиллерию рядом с элеватором. Также они сделали это в Новоэкономическом и Новодонецком в ДНР и Нововасильевке Сумской области, — рассказал Мизинцев.

По его словам, украинские боевики таким образом провоцируют ответный огонь со стороны ВС РФ, чтобы затем обвинить Москву в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что Владимир Путин старается не допустить поставок продовольствия, из-за чего миру грозит продовольственный кризис. Он уверен, что президент России занимается шантажом, чтобы «мир согласился с его требованиями и отменил санкции». По его мнению, проблема в том, что из-за морской блокады Украина не может вывезти урожай в пункты назначения. Например, в одесских хранилищах и на судах там находится около 20 миллионов тонн пшеницы.