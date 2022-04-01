Минобороны России: силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки

Силы Донецкой Народной Республики овладели большей частью населённого пункта Новобахмутовка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит Telegram-канал ведомства, сейчас военные ДНР ведут боевые действия с подразделениями 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

Подразделения Вооружённых сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, — сказал он.

По словам Конашенкова, за ночь в этом районе уничтожены два мотопехотных взвода и до 40 националистов. Кроме того, военные смогли ликвидировать миномётную батарею.

В ходе ежедневного брифинга 2 апреля представитель Минобороны также сообщил, что российские военные уничтожили хранилища Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, который снабжал украинские войска бензином и дизельным топливом. Для этого было применено высокоточное оружие большой дальности.

В конце марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс освобождения республики проходит более интенсивно, однако пока о сроках завершения операции судить нет возможности. По некоторым сведениям, ДНР удалось освободить порядка 55–60% территории.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.