Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации в Ирпене

Министерство обороны России предупредило о подготовке украинскими властями провокации в Ирпене Киевской области, чтобы обвинить Москву в якобы массовых убийствах мирных жителей, сообщается в утреннем брифинге ведомства. Также в Пуща-Водицком лесном массиве будет организована постановка с «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы».

По подтвержденным данным, киевский националистический режим готовит очередную провокацию для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей в Ирпене Киевской области, — говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что российские войска покинули Ирпен более недели назад. По данным ведомства, сотрудники Службы безопасности Украины планируют привезти из морга при городской больнице в подвал одного из зданий в восточной части Ирпени. Кроме того, в Пуща-Водицком лесном массиве проведут постановочную акцию с «уничтожением» якобы «российской разведывательной группы», прибывшей в Ирпень для «убийства свидетелей военных преступлений», чтобы впоследствии распространить кадры в западных СМИ.

При этом в качестве «бесспорных доказательств» в лесу будут представлены тела ранее убитых националистами под пытками пленных российских военнослужащих, — пояснили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что за ночь российские войска уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Новомосковске Днепропетровской области, в Полтавской области в ходе воздушной разведки сбиты украинские МиГ-29 и Ми-8, а также ликвидирован склад с авиационными средствами поражения. В районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка российские ПВО сбили ещё четыре украинских беспилотника.

Всего в течение ночи было уничтожено 85 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления, три установки реактивных систем залпового огня, четыре самоходных артиллерийских орудия, склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения и четыре опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подготовке Киевом массированных обстрелова Донбасса из реактивных систем залпового огня «Град» и другого тяжёлого вооружения также с последующим обвинением России. По его словам, под обстрелами могут оказаться Артёмовск, Краматорск, Славянск, Мариуполь и другие населённые пункты.