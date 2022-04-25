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Мир

Минобороны России потребовало вывести гражданских с «Азовстали»

13:09, 25 апреля 2022
Минобороны России потребовало вывести гражданских с «Азовстали» Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Минобороны России потребовало от украинских властей вывести гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», если они там присутствуют, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также заявил, что для этого ВС России в 14:00 25 апреля откроют гумкоридоры для вывода мирного населения.

В случае если мирные граждане всё-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения,сказал Мизинцев.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что для полноценной работы гуманитарных коридоров российские военные приостановят военные действия в районе завода и отойдут на безопасное расстояние.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен.

Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго».

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