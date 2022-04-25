Минобороны России потребовало вывести гражданских с «Азовстали»

Минобороны России потребовало от украинских властей вывести гражданских лиц с территории завода «Азовсталь», если они там присутствуют, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он также заявил, что для этого ВС России в 14:00 25 апреля откроют гумкоридоры для вывода мирного населения.

В случае если мирные граждане всё-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения, — сказал Мизинцев.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что для полноценной работы гуманитарных коридоров российские военные приостановят военные действия в районе завода и отойдут на безопасное расстояние.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен.

Позднее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинским военным, которые находятся на территории «Азовстали» в Мариуполе, «осталось недолго».