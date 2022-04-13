Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ вертолётами Ка-52

Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения военной техники Вооружённых сил Украины. Видеоролик появился в Telegram-канале RT. Ликвидация военной техники была проведена высокоточными ударами с российских вертолётов Ка-52.
Лётчики действовали парами и наносили удары ракетами по позициям украинских военных, которые пытались замаскироваться в лесу.
Ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ. Ликвидация боевой машины была проведена точечным ракетным ударом беспилотника. Бронетранспортёр находился в плотной промышленной застройке, откуда вёл огонь.
В настоящее время российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.