18+

Рубрики

Медиа

Архив

Алкозамок на автомобиль: предложен новый способ борьбы с пьяными водителями

Устройство блокирует зажигание до тех пор, пока водитель не пройдёт тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе

Мир

Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ вертолётами Ка-52

09:05, 14 апреля 2022
Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ вертолётами Ка-52 Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения военной техники Вооружённых сил Украины. Видеоролик появился в Telegram-канале RT. Ликвидация военной техники была проведена высокоточными ударами с российских вертолётов Ка-52.

Лётчики действовали парами и наносили удары ракетами по позициям украинских военных, которые пытались замаскироваться в лесу.

Ранее Минобороны России обнародовало кадры уничтожения БТР ВСУ. Ликвидация боевой машины была проведена точечным ракетным ударом беспилотника. Бронетранспортёр находился в плотной промышленной застройке, откуда вёл огонь.

В настоящее время российские военные проводят специальную военную операцию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео