Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ вертолётами Ка-52

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Свыше 300 украинских морских пехотинцев сдались в плен в Мариуполе за минувшие сутки. Общее их число составило 1350 человек, сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Наши воины продолжают брать в плен боевиков 36-й бригады ВФУ в Мариуполе. По состоянию на вечер 13 апреля в плен сдались 1350 украинских морпехов, — говорится в тексте. Накануне в...