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Минобороны России показало видео ударов ВКС по украинской военной технике

10:10, 15 марта 2022
Минобороны России показало видео ударов ВКС по украинской военной технике Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Минобороны России распространило видео, в котором вертолёты Ка-52 наносят удары по военной технике и живой силе ВСУ. В результате была уничтожена огневая позиция самоходных артиллерийских установок, военный грузовик и 122-миллиметровая гаубица «Гвоздика», передаёт РИА Новости.

Вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122-миллиметровых самоходных артиллерийских установок ВСУ, — цитирует агентство сообщение ведомства.

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