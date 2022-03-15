Минобороны России показало видео ударов ВКС по украинской военной технике

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Биолаборатории на Украине представляют опасность не только для России, но для всей Европы, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, действия России на Украине направлены в том числе и на купирование этой угрозы.

Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы, — сказал он. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании...