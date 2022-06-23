Минобороны России показало работу военного поезда «Волга» на Украине

Фото: Скриншот с видео/mod_russia/t.me

Минобороны России показало в своем Telegram-канале кадры работы на Украине бронированного поезда «Волга», созданного для ведения инженерной разведки и восстановления путей. На его платформах размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, а также укрытия для ведения огня и отражения нападения.

Как рассказал начальник поезда Александр, состав сформирован на базе одной из дорожных бригад. Машинист спецпоезда Анатолий уточнил, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить.

Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно, — добавил машинист.

Ранее Минобороны России показало работу тактических зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» во время спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что ракеты, выпущенные из этих ЗРК, могут буквально за несколько секунд преодолеть расстояние в два десятка километров. Главной задачей комплекса является прикрытие подразделений сухопутных войск на марше и в ходе ведения оборонительного и наступательного боя.