Минобороны России показало работу ударных вертолётов Ка-52

Минобороны РФ опубликовало кадры работы воздушно-космических войск на ударных вертолётах Ка-52. Лётчики парами нанесли удары ракетами по объектам ВСУ. В результате операции уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт украинских националистов, сказано в сообщении ведомства.

Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ, — гласит заявление министерства.

Накануне в Минобороны заявили, что российская авиация за день поразила 26 военных объектов ВСУ. В число уничтоженных целей входили два командных пункта, 21 район сосредоточения живой силы и техники, также российской авиацией был нанесён удар по трём складам ракетно-артиллерийского вооружения.

Россия начала второй этап спецоперации на Украине. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что для его завершения Вооружённые силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. По его словам, контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.