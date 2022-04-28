Минобороны России показало работу «Панциря» и «Иглы» на Украине

Фото MOD Russia/via Globallookpress.com

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве подчеркнули, что системы и операторы обеспечивают защиту подразделений Вооруженных Сил РФ от средств воздушного нападения. Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, ракетах и боеприпасах к системам залпового огня, сообщают «Известия».

Комплекс «Панцирь» способен уничтожить «Точку-У» и все беспилотные летательные аппараты, которые находятся у противника на вооружении, — рассказал начальник расчёта Сергей.

Стрелок-зенитчик Николай в свою очередь заявил, что ПЗРК «Игла» — это мощное оружие, способное поражать низколетящие воздушные цели на высотах до пяти километров как на встречных, так и на догонных курсах.

Глава правовой секции постпредства РФ в ООН Сергей Леонидченко ранее заявил, что виновные в пытках и убийствах украинцев, нелояльных киевскому режиму, будут наказаны, а денацификация Украины будет завершена. Он рассказал про секретный объект СБУ в аэропорту Мариуполя, где устраивались пытки. По словам дипломата, украинцы создали это место в 2014 году после того, как националисты заняли Мариуполь.