Минобороны России показало работу «Искандеров» на Украине

Фото: Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной операции на Украине, пишут «Известия». Отмечается, что боевой расчёт ОТРК «Искандер» сразу после короткой команды отправляется на стартовую позицию для выполнения пуска крылатой ракеты. В ведомстве подчеркнули, что техника становится «лакомой добычей» после покидания укрытия, по этой причине экипаж расчёта действует очень быстро.

Несмотря на то, что мы находимся далеко от пусковых установок, здесь, в данной машине мы контролируем каждый процесс, каждый режим прохождения. Каждую секунду всё, что выполняет установка, отображается у нас, и мы передаём в вышестоящие машины, — рассказал командир батареи Александр.

В Минобороны добавили, что установка приходит в боевое положение меньше чем за пару минут.

Российские военные ранее показали трофейное вооружение украинской армии, которое было брошено в спешке бойцами ВСУ при отступлении в Луганской области. Отмечается, что чаще всего к военным РФ попадают завезённые странами Запада американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin и NLAW шведского производства, из-за большого веса, который осложняет отступление. Российские военнослужащие также рассказали про американские противотанковые мины и гранатомёты советского производства.