Минобороны России показало кадры уничтожения украинских средств ПВО

Министерство обороны России поделилось кадрами уничтожения российскими истребителями СУ-30СМ и СУ-35 украинских средств ПВО, видео было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. Военно-космические силы России запустили ракеты класса «воздух-поверхность», нейтрализовав радиолокационную станцию и зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» ВКУ.

Экипажи истребительной авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве пояснили, что удары по украинским военным объектам были нанесены ракетами класса «воздух-поверхность», а их поражение подтверждается данными средств объективного контроля.

Ранее выжившие после крушения вертолёта Ми-8, на котором планировалась эвакуация из Мариуполя руководителей нацполка «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), украинские военные поблагодарили российских военнослужащих и врачей за спасение. Сейчас они находятся на лечении в госпитале Мелитополя. По словам представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, 5 апреля близ Мариуполя были сбиты два украинских вертолёта Ми-8, которые пытались прорваться к городу. При этом российская сторона предлагала украинским военным сложить оружие, но предложение было проигнорировано.