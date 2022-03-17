Минобороны России показало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:50, 17 марта 2022
Артиллерийская батарея украинских военных Фото: dan-news.info
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения высокоточным оружием артиллерийской батареи гаубиц калибра 152-ммВооружённых сил Украины (ВСУ). Как пояснили в военном ведомстве, после нанесения удара огневые позиции украинских военных со всей техникой и вооружением были полностью ликвидированы.
Видео объективного контроля уничтожения артиллерийской батареи 152-мм гаубиц ВСУ. Огневые позиции артиллерийской батареи ВСУ со всей техникой и вооружением полностью уничтожены после нанесения удара высокоточным оружием, — говорится в сообщении.
Съёмка удара велась с беспилотника. Где именно располагалась артиллерийская батарея ВСУ, не уточняется.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения замаскированных позиций украинских военных в Киевской области. Артиллерийским огнём были ликвидированы личный состав и техника ВСУ. В ведомстве добавили, что местонахождение украинских военных и техники обнаружил беспилотник, после чего последовал точный артиллерийский удар.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».