Минобороны России: пилот посадил Су-25 после попадания украинской ракеты

Пилот российского Су-25 сумел посадить подбитый украинской ракетой самолёт на аэродроме базирования. Посадка прошла без происшествий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство также распространило видео повреждённого самолёта.

В Су-25 попала ракета, выпущенная украинским военнослужащим из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Это произошло во время выполнения боевой задачи в рамках спецоперации на Украине.

Удар был нанесён по штурмовику, следовавшему вторым в паре. Пилот отключил повреждённый двигатель и решил не катапультироваться.

Лётчик ведущего самолёта подполковник Денис Литвинов заметил пуск второй ракеты и прикрыл ведомого своей машиной. Кроме того, с помощью тепловых ловушек ему удалось отвести от него второй удар.

Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолёта, выполняя посадку по командам лётчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий, — цитирует агентство сообщения ведомства.

В Минобороны отметили, что полковник Литвинов своими умелыми действиями спас товарища и боевой самолёт. Оба пилота представлены к госнаградам.

Ранее сообщалось, что российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром уничтожили четыре самолёта Су-27 Вооружённых сил Украины. Ещё один Су-25 был сбит российскими средствами ПВО в районе Нежина. В Минобороны РФ заявили, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена.