Минобороны России отрицает нарушение Су-27 границы Дании

https://static.news.ru/photo/b33f99c4-ebea-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны России отрицают нарушение российским Су-27 границы Дании.

В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27. 28 августа 2020 г. истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США, — привели сообщение ведомства в РИА Новости.

В Минобороны РФ уточнили, что Су-27 сопровождал американский бомбардировщик над нейтральными водами Балтийского моря и не нарушал Международные правила использования воздушного пространства, а также границы других государств.

Как писал NEWS.ru ранее, в НАТО заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил бомбардировщик В-52 ВВС США над Балтийским морем, при этом нарушив воздушное пространство НАТО. Отмечается, что по данным Североатлантического альянса, нарушение границ произошло в районе острова Борнхольм, который принадлежит к воздушному пространству Дании.