Минобороны России опубликовало третий список потерь ВСУ

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Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале новый, третий по счёту, список потерь украинской армии. В нём перечислены погибшие и раненые военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения НГУ (в/ч 3018).

По данным на 29 марта, подразделение потеряло 20 человек убитыми. Число раненых составило 71.

В ведомстве пояснили , что сведения получены из реальных украинских документов. Помимо данных об убитых и о раненых, в них содержатся данные о большом количестве пропавших без вести и дезертировавших военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую ночь российские войска поразили более тысячи объектов инфраструктуры ВСУ, в числе которых опорные пункты и районы сосредоточения живой силы, пункты управления, склады горюче-смазочных материалов и огневые позиции артиллерии.

Ведомство также показало видео уничтожения пункта управления мотопехотного подразделения ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь». Удар по нему был нанесён с помощью беспилотного летательного аппарата.