Минобороны России опубликовало кадры уничтожения БТР ВСУ

Министерство обороны обнародовало кадры уничтожения Вооружёнными силами России бронетранспортёра, принадлежащего ВС Украины. Ликвидация БМП была проведена точечным ракетным ударом беспилотника, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Бронетранспортер ВСУ находился в плотной промышленной застройке, откуда вёл огонь. Его местонахождение было обнаружено расчётом беспилотного летательного аппарата.

Ранее Вооружённые силы России уничтожили украинский танк, экипаж которого работал из укрытия в промышленной застройке. Он также был поражён при помощи высокоточного ракетного удара.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.