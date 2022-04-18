Минобороны России обнародовало новый список погибших военных ВСУ

Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале новые данные о погибших военнослужащих украинской армии. В этот раз в списке приведена информация о потерях 1-й бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027).

В перечне содержатся фамилии 15 человек. Это солдаты и сержанты, среди которых есть призванные на службу в ходе мобилизации, служащие по контракту, а также резервисты.

Кроме того, в списке приведены данные о раненых и дезертировавших военнослужащих части — 55 и 57 человек соответственно.

Накануне Минобороны РФ впервые опубликовало данные о потерях украинской армии, Нацгвардии и иностранных наёмников в ходе спецоперации. Согласно имеющимся в распоряжении ведомства документам, они составляют 23 367 человек. В министерстве также отметили, что в документах зафиксировано большое количество раненых, пропавших без вести и дезертировавших военнослужащих.