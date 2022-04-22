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Минобороны России: на объекты ВС с беспилотника сбросили ёмкость с ампулами

11:30, 23 апреля 2022
Минобороны России: на объекты ВС с беспилотника сбросили ёмкость с ампулами Фото: vk.com/armsnews
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В Министерстве обороны России заявили, что на объекты Вооружённых сил РФ сбросили ёмкости с ампулами. В ведомстве предполагают, что они должны были взорваться, содержимое уже изучают специалисты.

На позицию ВС РФ с беспилотника была сброшена ёмкость с ампулами, которая должна была вызвать взрыв, говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также обвинили США в подготовке провокаций. По мнению ведомства, их целью станет обвинение российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев заявил, что для завершения второго этапа военной операции на Украине Вооружённые силы РФ должны установить полный контроль над Донбассом и югом Украины. По его словам, контролируя Донбасс, появляется возможность создать сухопутный коридор на территорию Крыма и оказать воздействие на важнейшие объекты ВСУ.

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