Минобороны показало уничтожение украинского «Байрактара» фрегатом России

Минобороны России показало кадры уничтожения украинского беспилотника «Байрактар» у берегов Крыма. Операцию удалось выполнить экипажу фрегата «Адмирал Эссен», передают «Известия». Дрон вёл разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники.

На видео показан последовательный пуск двух зенитных управляемых ракет из носовой пусковой установки комплекса «Штиль» корабля. Украинский аппарат находился от фрегата в 30 километрах.

Раннее стало известно, что российские ПВО уничтожили истребитель Су-27 ВСУ под Днепром. Также в ходе спецоперации был уничтожен базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В Пентагоне заявили, что ищут для Украины российские средства ПВО дальнего действия, однако комплексы С-400 не рассматриваются, потому что для украинских военных они слишком сложны. В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наотрез отказался передавать С-400 Украине, он отметил, что это турецкая собственность.