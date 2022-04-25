ВС России остановили боевые действия на «Азовстали» для вывода гражданских

Российские ВС приостановили боевые действия в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе для открытия гуманитарного коридора, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он отметил, что российские военные отошли на безопасное расстояние и вводят режим тишины для вывода мирных жителей, которые могут находиться на заводе.

Вооружённые силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях, — заявил Мизинцев.

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что для выхода гражданских из «Азовстали» никаких препятствий нет, помимо «принципиального решения» киевских властей и командиров нацбатальонов продолжать удерживать мирное население в качестве «живого щита».

Мизинцев также потребовал от ВСУ отдать приказ националистическим формированиям на заводе об освобождении жителей.

Соответствующие сообщения рассылаются украинским военным по радиоканалам каждые полчаса.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее днём сообщил, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наёмников. По его словам, украинские военные могут пойти на попытку прорыва с завода, но у войск РФ хватает сил и средств, чтобы её пресечь.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал этот шаг нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.