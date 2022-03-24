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Минобороны РФ: в зоне ЧАЭС военные обеспечили безопасность на дорогах

14:48, 24 марта 2022
Минобороны РФ: в зоне ЧАЭС военные обеспечили безопасность на дорогах Чернобыльская АЭС Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Российские военные организовали блокпосты и обеспечивают безопасность на дорогах в Киевской области и в зоне Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ, добавив, что они обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуацию беженцев. 

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации организовали комендантскую службу и обеспечили надёжную безопасность движения воинских колонн на территории Киевской области, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что особое внимaние на специально оборудованных блокпостах, на которых военноcлужащими организовано круглосуточное дежурство, уделяется проверке автотранcпорта, в том числе на наличие оружия и боеприпасов. Это необходимо с целью не допуcтить передвижений вооружённых националистов, продолжающих нападать на мирных граждaн.

Кроме того, военнослужащие ВС России обеcпечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуацию беженцев. Минoбороны РФ опубликовало видео организации комендантской службы на постах в зоне ЧАЭС и обеспечения безопасности передвижения на дорогах в Киевской области.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона смогла договориться с украинскими военными о совместном обеспечении безопасности на Чернобыльской АЭС. Она также отметила готовность России и далее «прилагать все усилия для обеспечения безопасности данного объекта».

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