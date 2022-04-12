Минобороны РФ: в Карабахе зафиксировано нарушение режима тишины

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что итоги первого года постконфликтного периода дают основание говорить о том, что все стоящие перед страной в Карабахе задачи выполнены. Об этом заявил в ходе выступления 12 апреля на совещании, посвящённом итогам первого квартала текущего года, добавив, что Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта 28 лет не смогла показать хоть какой-то результат. Об этом сообщил Caliber.Az.

Мы сами решили этот конфликт. Минская группа функционировала 28 лет до Второй Карабахской войны, и за эти годы страны-сопредседатели совершили, возможно, сотни визитов в Азербайджан, Армению. Результат тоже очевиден –...