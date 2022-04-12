Минобороны РФ: в Карабахе зафиксировано нарушение режима тишины

Военнослужащий вооружённых формирований Карабаха получил ранение в районе населённого пункта Фаррух, говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Там отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима тишины.
Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Фаррух со стороны вооруженных сил Азербайджана [...] Один военнослужащий вооружённых формирований Карабаха получил ранение, — говорится в сообщении.
Там
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.