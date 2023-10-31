Стало известно, как биопрограмма США отразилась на ситуации с ВИЧ в Африке МО России: биопрограмма США не помогла Нигерии справиться с распространением ВИЧ

Фото: Paul Kelly/Impact Photos/Global Look Press

США утверждают, что их биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ/СПИД, однако эффективность этой программы вызывает серьезные вопросы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале Минобороны РФ, несмотря на постоянное увеличение финансирования, уровень заболеваемости в стране практически не изменился и соответствует значениям 2009 года.

Американское военное ведомство утверждает, что биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ/СПИД. Вместе с тем эффективность этой программы вызывает серьезные вопросы. Несмотря на ежегодное увеличение финансирования, составившее суммарно около $100 млн, уровень заболеваемости ВИЧ практически не изменился и в настоящий момент соответствует значениям 2009 года. Отрицательную динамику показывает и процент смертности среди ВИЧ-инфицированных, — указал Кириллов.

Генерал уверен, что американские фармпрепараты не имеют реального терапевтического эффекта, а нигерийские граждане используются в качестве «бесплатной клинической базы». Под прикрытием проблематики «общественного здравоохранения» на Африканском континенте Пентагон решал собственные задачи, добавил он.

Ранее Кириллов рассказал, что Пентагон предлагает собирать в отдельном хранилище с ограниченным доступом научные работы двойного назначения. По его словам, засекретить намерены результаты экспериментов по повышению летальности вируса оспы мышей.