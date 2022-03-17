Минобороны РФ: украинские радикалы держат в заложниках 7 тысяч иностранцев

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики батальонов территориальной обороны Украины продолжают удерживать в заложниках почти 7 тысяч иностранцев. Он добавил, что задержаны в том числе экипажи 70 иностранных судов, заблокированных в морских портах Украины, сообщает РИА Новости.

В заложниках у боевиков батальонов территориальной обороны продолжают оставаться 6894 гражданина из 21 иностранного государства, — рассказал Мизинцев.

При этом к России обратились почти 2,7 миллиона украинцев с просьбой эвакуировать их. Только за прошедшие сутки обратились ещё 7513 мирных граждан Украины и иностранцев с просьбами об эвакуации в Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее сообщил, что американский президент Джо Байден заявит руководству КНР, что Вашингтон предпримет меры, если выяснится, что Китай поддерживает действия России на Украине. При этом глава внешнеполитического ведомства не назвал меры, которые могут быть предприняты. Переговоры Байдена с руководством Китая состоятся в пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.