Минобороны РФ: украинские националисты призывают к геноциду русских в ДНР

На линии соприкосновения с ВСУ / Фото Министерство информации ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты из «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) открыто призывают к геноциду русского и греческого населений на территории ДНР. Он добавил, что боевики подвергают мирное население физическому насилию, а также незаконно изымают деньги и личные автомобили. Речь идёт о Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики.

В Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры, — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что из опасных зон были эвакуированы с начала спецоперации 1 502 055 человек, в том числе 247 458 детей.

Бойцы Луганской Народной Республики обнаружили остатки иностранного провианта у бывшего штаба украинских сил в посёлке Троицкое вблизи города Попасная, сообщил ранее корреспондент РИА Новости. В брошенном украинцами штабе остались нетронутые пакеты и коробки с едой иностранного производства: американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли и продукты других стран. Военные ЛНР предположили, что в этом месте происходила подготовка военных ВСУ западными инструкторами.