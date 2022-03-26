Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
10:27, 27 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские военные высокоточным оружием уничтожили крупную базу горючего, расположенную возле Львова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, объект обеспечивал топливом украинские войска на Западной Украине, а также в районе Киева.
26 марта высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львова, — сказал Конашенков.
Представитель Минобороны добавил, что российские военнослужащие нанесли удар высокоточными крылатыми ракетами по цехам Львовского радиоремонтного завода, где ремонтировали зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-125.
По данным российского оборонного ведомства, за минувшие сутки были уничтожены 67 военных объектов ВСУ и 18 украинских беспилотников.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили крылатой ракетой «Оникс» базу горючего в окрестностях Николаева. Он отметил, что с этой базы осуществлялось снабжение топливом украинской армии на юге страны.