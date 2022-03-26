Минобороны РФ сообщило об уничтожении крупной базы горючего в районе Львова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России показало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами и вооружением армии Украины. На ролике, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, видно, как один из самолётов в ночное время вылетает с аэродрома, захватывает цель и затем наносит удар.

Минобороны России показало видео уничтожения складов с боеприпасами и вооружением украинских войск штурмовиками Су-25, — говорится в сообщении. Ранее Министерство бороны России опубликовало видео удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по позиции...