Минобороны России сообщило, что военнослужащие ЗВО взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме Харьковской области. Предприятие оборонно-промышленного комплекса выпускало оптические приборы для бронетехники, разработанные по стандартам НАТО, говорится в сообщении ведомства.

На заводе найдены документация, чертежи, журналы, в которых «отражена причастность стран НАТО к совместным проектам при разработке агрегатов и частей при проектировании новых образцов вооружения и техники ВСУ». Это является свидетельством тесного сотрудничества украинских властей со странами НАТО по организации производства продукции военного назначения.

Территория предприятия была превращена боевиками в укрепрайон. Бои в Изюме завершились несколько дней назад, ВСУ при отступлении оставили ПЗРК Stinger, разные противотанковые системы, а также оружие и боеприпасы местного производства.

По жилому району Изюма украинскими военными были нанесены удары кассетными боеприпасами. Погибли несколько мирных жителей.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин потребовал выяснить, кто из представителей Вооружённых сил Украины причастен к гибели мирных жителей города Изюм. Согласно информации ведомства, в ходе атаки погибли несколько мирных жителей, как минимум семеро были ранены.