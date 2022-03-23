Минобороны РФ сообщило о ликвидации высокоточным оружием арсенала у Ровно

Российскими военными был уничтожен крупный арсенал северо-западнее города Ровно на Украине. Для решения задачи было использовано высокоточное оружие морского базирования, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по арсеналу в населённом пункте Оржев в 14 км северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, - сказал Конашенков.

Как отметил официальный представитель Минобороны, с момента старта специальной военной операции ВС России ликвидироваы 184 самолета и вертолёта украинских ВВС, 246 беспилотных летательных аппарата. Также в числе уничтоженных - 189 ЗРК, 1 558 танков и иных боевых бронированных машин, а также 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 354 единицы специальной военной автотехники.

Ранее Минобороны России опубликовало фрагмент спецоперации, во время которой экипажи вертолётов российской армии Ка-52 нанесли удар по объектам инфраструктуры ВСУ. В результате атаки был уничтожен склад с украинским вооружением: удар нанесён звеном вертолётов ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.