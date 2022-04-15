В МО России назвали общее число погибших украинских военнослужащих

Вооружённые силы Украины потеряли более 23 тысяч человек, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, военное ведомство РФ имеет данные об истинных потерях в рядах украинской армии, нацгвардии и зарубежных наёмников, о которых глава Украины Владимир Зеленский боится сообщить народу.

На сегодня безвозвратные потери составляют 23,367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать, — сказал Конашенков.

В ходе брифинга Конашенков также сообщил, что российская ПВО уничтожила в районе Одесской области украинский военно-транспортный самолёт с крупной партией западного вооружения. Он добавил, что над населёнными пунктами Лозовая и Веселая были сбиты два украинских БПЛА.

15 апреля в военном ведомстве заявили, что российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В Минобороны России пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на обстрелы ВСУ российской территории. Накануне в ряде Тelegram-каналов и соцсетях появились сообщения о мощных взрывах, прогремевших в Киеве. Пользователи насчитали не менее семи взрывов. По их словам, от ударной волны тряслись стены.