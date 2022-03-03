Минобороны РФ: Россия пошлёт гумпомощь Украине

В Министерстве обороны России заявили, что Россия сформировала гуманитарные колонны для помощи населению Украины. Для этих целей создан штаб по гуманитарному реагированию, который окажет помощь населению ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Никто из жителей Украины на контролируемой российскими Вооружёнными силами территории не останется без питания, воды и средств первой необходимости, — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что украинские националисты мешают выходу мирных жителей из Киева, Харькова и Мариуполя. В настоящее время с Украины эвакуировано более 140 тысяч человек.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман ранее заявила, что Соединённые Штаты изучают перспективы исключения РФ из Совбеза ООН. Она добавила, что речь идёт о чрезвычайно сложной процедуре. По словам дипломата, Вашингтон пока не выработал решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути. Она отметила, что эти действия могу быть предприняты, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что он допустил грубый просчёт, что весь мир един.