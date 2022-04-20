Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по 12 военным объектам ВСУ
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
20:06, 20 апреля 2022
Игорь КонашенковФото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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ВКС России нанесли удар по 12 военным объектам Украины, заявил в ходе вечернего брифинга 20 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По данным ведомства, в результате атак российская армия уничтожила 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня, восемь единиц бронетехники и ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Языково.
Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам, — рассказал он.
Конашенков также добавил, что в течение дня российские войска поразили два пункта управления ВСУ в Гусаровке и Андреевке, три района в Архангеловке, Краматорске и Селидово, где находились украинская военная техника и сосредоточения живой силы. Также российские военные уничтожили шесть опорных пунктов в районе Попасной, где базировались нацформирования.
Также в Минобороны сообщили, что 20 апреля ВСК РФ поразили 73 военных объекта на Украине, в результате чего были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в посёлках Шевченко и Комар в Донецкой области.
Ранее из района завода «Азовсталь» в ДНР по гуманитарным коридорам были эвакуированы 127 жителей Мариуполя, рассказали в пресс-службе Народной милиции республики.