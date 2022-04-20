Минобороны РФ: российские войска нанесли удары по 12 военным объектам ВСУ

ВКС России нанесли удар по 12 военным объектам Украины, заявил в ходе вечернего брифинга 20 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По данным ведомства, в результате атак российская армия уничтожила 150 националистов, пять установок реактивной системы залпового огня, восемь единиц бронетехники и ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Языково.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам, — рассказал он.

Конашенков также добавил, что в течение дня российские войска поразили два пункта управления ВСУ в Гусаровке и Андреевке, три района в Архангеловке, Краматорске и Селидово, где находились украинская военная техника и сосредоточения живой силы. Также российские военные уничтожили шесть опорных пунктов в районе Попасной, где базировались нацформирования.

Также в Минобороны сообщили, что 20 апреля ВСК РФ поразили 73 военных объекта на Украине, в результате чего были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в посёлках Шевченко и Комар в Донецкой области.

Ранее из района завода «Азовсталь» в ДНР по гуманитарным коридорам были эвакуированы 127 жителей Мариуполя, рассказали в пресс-службе Народной милиции республики.