Минобороны продолжит вывозить россиян из Казахстана

Министерство обороны РФ продолжит эвакуировать граждан России из аэропорта в Алма-Ате, которые пожелают вернуться домой. Там отметили, что к отбытию с территории Казахстана готовится самолёт ИЛ-76 с 145 гражданами на борту. Вывоз россиян будет продолжаться до полного выполнения задачи.

Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолётами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолётами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи, — сообщили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ИЛ-76 с 145 гражданами России на борту доставит россиян на подмосковный аэродром Чкаловский. Известно, что за последние несколько дней на военных самолётах РФ были вывезены 1719 граждан России и других стран.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» продлила отмену рейсов в Казахстан. Также была приостановлена продажа билетов на собственные рейсы в обе стороны, запланированные по 20–21 января.

10 января председатель комитета Государственной думы по информационной технологии и связи Александр Хинштейн сообщил, что граждан РФ, находящихся в странах с объявленным чрезвычайным положением могут освободить от оплаты за роуминговую связь. Инициатива получила толчок после того, как в первую неделю января граждане России «застряли» в Казахстане, где начались массовые беспорядки, и испытывали перебои с соединением. Хинштейн отмечает, что такой закон станет «реальной» защитой для россиян, оказавшихся в непредвиденных обстоятельствах вдали от дома.