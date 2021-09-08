Минобороны РФ после протеста Баку исправило ошибку в тендере о миротворцах

Российское Минобороны исправило техническую ошибку в документации о тендере по обеспечению миротворцев, размещённых в Карабахе. Она была размещена на сайте единой информационной системы России в сфере закупок, сообщает агентство «Sputnik Азербайджан» в Telegram.

Протест Баку, направленный Москве по дипломатическим каналам, касался формулировки в тендере. В Минобороны РФ отнесли территорию, на которой находятся военные городки миротворцев, к несуществующей «Республике Нагорный Карабах», что вызвало возмущение в Азербайджане. В Москве сразу признали, что в документации оказалась техническая ошибка.

В новой заявке от российского военного ведомства на поиск подрядчика для организации и обслуживания казарм и жилья в военных городках указано , что они «расположены за пределами Российской Федерации».

Ранее стало известно, что подобная ошибочная информация не соответствует духу дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами, пояснили в МИД Азербайджана. В Баку настойчиво подчёркивают, что территориальной единицы «Нагорный Карабах» не существует. Есть Карабахская экономическая зона, созданная на основе указа президента Азербайджана Ильхама Алиева.