Минобороны РФ показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ ударным дроном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале видео с кадрами уничтожения опорного пункта ВСУ на Южно-Донецком направлении. Противнику нанесли поражение ударным беспилотником.

Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесен удар беспилотным ударным летательным аппаратом. В результате удара огневая точка вместе с боевиками ВСУ была уничтожена, — говорится в сообщении МО РФ.

Ранее Минобороны показало видео с подбитой западной бронетехникой ВСУ, уничтоженной на Южно-Донецком направлении. На кадрах с коптера запечатлены горящие танки, боевые машины пехоты и другая техника.

10 июня российское оборонное ведомство сообщало, что в течение суток на всех направлениях в зоне СВО были уничтожены порядка 695 украинских военных, девять танков, включая четыре Leopard, а также 12 БМП, в том числе пять американских Bradley.