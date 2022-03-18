Минобороны опубликовало видео боевого применения Су-35 в ходе спецоперации

Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором можно видеть работу боевых истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции на Украине. На нём видно, как российский самолёт обнаруживает и перехватывает воздушные цели противника.

В начале видео лётчик садится в кабину Су-35 и начинает выполнять полётное задание. После этого показывают кадры, сделанные на высоте в кабине пилота. В ходе операции российские лётчики-истребители уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ.

Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе, — отметили в Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео уничтожения диверсионного подразделения украинской армии. На кадрах можно увидеть группу из нескольких американских военных внедорожников Humvee, на которых перемещаются диверсанты. После чего российские военнослужащие высокоточным ударом поражают эту диверсионную группу.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.