Минобороны РФ: подразделения ВС России прорвали оборону боевиков «Айдара»

Российские военные в ходе спецоперации на Украине форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону нацбатальона «Айдар», сообщил глава пресс-службы Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он отметил, что войска продвинулись на пять километров и вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка. В ходе операции уничтожены 30 боевиков и техника противника.

Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости, — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.