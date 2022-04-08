Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 техники ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52. Лётчики в парах на малых высотах уничтожили колонну бронированной техники ВСУ. Видео опубликовано на официальном Telegram-канале военного ведомства.

Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Лётчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ, — сказано в комментарии ведомства.

В ведомстве отметили, что армейская авиация в рамках проведения специальной военной операции на Украине выполняет ряд задач, в том числе сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, осуществляет доставку десанта, военных грузов, оказывает авиационную поддержку подразделений, которые выполняют задачи в рамках спецоперации.

Ранее Министерство обороны обнародовало кадры уничтожения Вооружёнными силами России бронетранспортёра, принадлежащего ВС Украины. Ликвидация БМП была проведена точечным ракетным ударом беспилотника.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.