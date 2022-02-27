Минобороны РФ обратилось с призывом об эвакуации к жителям Киева

Минобороны России обратилось к мирным жителям Киева с предложением покинуть город. Для этого открыт коридор по трассе Киев — Васильков, данное направление, по данным ведомства, «открыто и безопасно». При этом, как подчеркнули в ведомстве, власти страны готовы и дальше использовать население столицы в качестве живого щита. Кроме того, находиться в городе опасно, так как в нём орудуют вооружённые банды мародёров и националистов, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишут РИА Новости.

Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно, — сказано в заявлении ведомства.

Также Конашенков подчеркнул, что Вооружённые силы России наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает. При этом руководство Украины и городские власти столицы используют жителей города как живой щит для националистов.

Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это ещё раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве живого щита для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы. Также объявляется, что якобы в столице орудуют группы «российских диверсантов» а сам город блокирован, — сказал Конашенков.

При этом в Киеве бесчинствуют вооружённые банды мародёров и националистов с оружием в руках. Таков результат бесконтрольной выдачи оружия населению.

В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародёров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению, — сказал представитель Минобороны.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко рассказал в интервью Associated Press, что гордится настроем жителей украинской столицы, однако испытывает серьёзное беспокойство за их безопасность и то, как долго они смогут выдержать в окружении. Он уточнил, что бои с российскими военными ведутся на окраинах Киева, однако эвакуировать граждан уже не представляется возможным.