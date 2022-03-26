Минобороны РФ: неонацисты в Одессе намерились взорвать Хаджибейскую дамбу

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Одессе неонацисты заминировали Хаджибейскую дамбу. По его словам, её собираются взорвать, а сделано это по распоряжению губернатора, сообщает РИА Новости.

В Одессе по указанию губернатора области заминирована Хаджибейская дамба, которую неонацисты планируют взорвать, — подчеркнул генерал.

Он указал, что взрыв дамбы приведёт к затоплению густонаселённых районов региона, под водой окажутся и местные жители. Мизинцев назвал данное решение безумным.

Генерал добавил, что представитель госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям пытался предупредить об опасности такого плана с дамбой, однако его грубо и жёстко остановили, припугнув расстрелом.

Ранее стало известно, что дрейфующие украинские мины могут достигнуть территориальных вод Румынии через четыре дня, а Болгарии — примерно через 10 суток, сообщил Михаил Мизинцев. У входа в Босфор обнаружен предмет, похожий на мину. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что он является миной старого образца. Мину уничтожили.