Минобороны России: националисты готовят в Николаеве провокацию с жертвами

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Неонацисты готовят провокацию в Николаеве, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что в городе установлены взрывные устройства, которые могут быть приведены в действие при массовом скоплении людей.

В Николаеве боевики территориальной обороны подготовили провокацию с многочисленными жертвами. С этой целью в микрорайоне Корабельный около предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская неонацистами установлены взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении людей и обвинить в этом российских военнослужащих, — пояснил Мизинцев.

Представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга 26 апреля сообщил, что российские военные за день уничтожили 32 военных объекта ВСУ, в том числе четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в Славянске и Дружковке, две артиллерийские батареи, а также командно-наблюдательный пункт 105-го батальона теробороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев изменил позицию по урегулированию конфликта на Украине, «вынеся за скобки» вопросы безопасности Крыма и Севастополя. Он подчеркнул, что Москва при этом от переговоров не отказывается и надеется достичь компромисса на дипломатическом треке.

21 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России заявил, что украинский город Мариуполь взят под контроль российскими военными. По его словам, сам город освобождён, однако на территории предприятия «Азовсталь» ещё остаются военные.