Минобороны России: информация о мирном населении на «Азовстали» — фейк

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Налоговая служба Великобритании (HMRC) решила отозвать у Московской Биржи официальный статус признанной фондовой биржи из-за ситуации на Украине, заявили в ведомстве. Данное решение заблокирует российским инвесторам доступ к британским налоговым льготам при торговле ценными бумагами в российском биржевом холдинге. Однако уже существующие инвестиции останутся под защитой.

В свете действующих ограничений на операции на Московской фондовой бирже от имени британских инвесторов, HMRC считает неуместным, что она по-прежнему признана фондовой биржей. <...> Если такие ограничения сохранятся 5 мая...