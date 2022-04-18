Минобороны России: информация о мирном населении на «Азовстали» — фейк
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:08, 19 апреля 2022
Разрушенный дом около завода "Азовсталь" в МариуполеФото: Илья Питалев/РИА Новости
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Информация украинских СМИ о присутствии на «Азовстали» большого количества мирного населения является фейком, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев, передаёт РИА Новости. Он назвал это очередным поводом для спасения боевиков «Азова», а также потребовал немедленно освободить каких-либо гражданских, если их удерживают на территории комбината.
Распространяемая украинскими источниками информация о якобы большом количестве мирного населения на занятом Вооруженными силами Украины и бойцами нацбатов мариупольском заводе «Азовсталь» является фейком. Удержание гражданских украинской стороной в качестве живого щита может расцениваться как военное преступление, — сказал Мизинцев.
19 апреля Мизинцев сообщал, что ВС РФ предложили украинским националистам и иностранным наёмникам, находящимся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, сложить оружие до 12:00 мск.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военнослужащие «уже сегодня» добьют бандеровцев в Мариуполе и полностью возьмут под контроль металлургический комбинат «Азовсталь». Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил о штурме завода, где находится «последнее пристанище» националистов.