Минобороны РФ: «Азов» должен просить гумкоридоры не у Запада

Министерство обороны РФ прокомментировало обращение «Азова» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) к лидерам Великобритании, США и Турции. Командование неонацистского полка просило политиков предоставить им «зелёные коридоры» для выхода с завода «Азовсталь» в Мариуполе якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков, пишет РИА Новости.

Как заявил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обращение было не по адресу, его надо было адресовать Киеву.

Отдельно информируем командование националистического батальона «Азов», которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции, с просьбой предоставить им «зелёные коридоры» и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на «Азовстали», раненых боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу, — сказал Мизинцев.

Генерал добавил, что Россия сделала всё, чтобы спасти жизни боевиков. Но обращаться им надо было к киевским властям, которые «давно предательски» бросили участников своего полка. Россия в случае сдачи в плен гарантировала боевикам сохранение жизни, полную безопасность и оказание врачебной помощи.

Ранее замкомандира нацполка «Азов» Святослав Калина Паламар заявил, что «азовцы» готовы выйти с завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться в третью страну или при её содействии с сохранением оружия. Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших.