Минобороны рассказало о подбитом Leopard 1A5: новости СВО на утро 30 ноября Расчет ПТРК 1-й танковой армии подбил первый Leopard 1A5 в зоне СВО

Фото: МО РФ

Первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в Минобороны РФ. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 29 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об уничтожении Leopard 1A5

Бойцы рассказали, что поджидали Leopard 1A5 более двух недель. По их словам, они его долгое время «слышали, но не видели». Когда же он появился, по нему было сделано два точных выстрела, уточнил старший расчета ПТРК с позывным Питер.

Луговой вручил денежный сертификат на 700 тысяч рублей бойцам, которые двумя выстрелами подожгли бронетехнику ВСУ. Данные выплаты являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение или захват военной техники противника. Кроме того, военнослужащие получили государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест VI степени, медали «За отвагу» и «За храбрость».

Фото: МО РФ Старший расчета ПТРК с позывным Питер.

Где ПВО РФ уничтожила пять БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны огнем зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Кроме того, мотострелки подразделения при поддержке минометов отразили контратаку 57-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области.

Зыбинский добавил, что расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы 14-й механизированной бригады в районе Синьковки в Харьковской области. В результате погибли до 20 украинских бойцов, были уничтожены две БМП, самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и две бронемашины «Хамви».

Где еще сбили дрон ВСУ

В ночь на 30 ноября российские военнослужащие пресекли попытку атаки объектов в Белгородской области украинским беспилотником, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Что сказал Сладков о ситуации в Горловке

Военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на мэра Горловки в ДНР Ивана Приходько опроверг информацию о том, что ВСУ заходят на территорию города.

«Мне стало интересно, я связался с мэром Горловки Иваном Приходько, спросил, есть такое или нет. Иван Сергеевич ответил: „Ничего о таких случаях не знаю, можешь смело опровергать“. На этом я и успокоился», — написал Сладков.

Что сообщила МРОО «Кремль» о гибели российского генерала

Межрегиональная общественная организация «Кремль» сообщила, что погиб генерал-майор российской армии Владимир Завадский. Представители МРОО уточнили, что это случилось 28 ноября. МРОО «Кремль» не раскрывает обстоятельства его смерти. Информагентство «Новороссия» сообщило, что Завадский мог подорваться на мине под Изюмом. Официальных подтверждений этому нет. Минобороны РФ информацию о гибели военного не подтверждало.

Что теперь есть у ВМФ России

Военно-морскому флоту России переданы две атомные подводные лодки (АПЛ) — стратегическая «Александр III» и многоцелевая «Красноярск», сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе. При этом он подчеркнул, что официально принятыми на боевой учет корабли будут считаться лишь после того, как над ними поднимут Андреевский военно-морской флаг.

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Стратегическая атомная подводная лодка «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») является уже седьмым кораблем этого проекта, а многоцелевая лодка «Красноярск» — четвертый корабль проекта «Ясень/Ясень-М», шифр 885/885М. В настоящее время боевой состав ВМФ РФ включает в себя три АПЛ проекта «Ясень» — лодки «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Они вооружены ракетами «Оникс» и «Калибр». Ожидается, что в будущем АПЛ данного класса оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Чем грозит продление военного положения Киеву

Указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении в стране военного положения приведет к катастрофическим последствиям, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Киев идет дальше по пути в пропасть.

Он также отметил, что в зоне специальной военной операции России для Вооруженных сил Украины складывается очень тяжелая ситуация. При этом, по словам Соскина, даже западные союзники Киева признают провал обещанного Зеленским контрнаступления на фронте.

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