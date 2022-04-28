Минобороны: ПВО России сбили за день три украинские «Точки-У»

Фото DPR Press Service/via Globallookpress.com

Средства ПВО России в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты «Точка-У», сообщил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что также были сбиты семь украинских БПЛА над населёнными пунктами Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб, Букино, Марьевка, Наугольное и Чернобаевка.

В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты «Точка-У», - сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что в воздухе над Херсоном были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, российская ПВО отразила удар «Точкой-У» по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещён российский медицинский отряд, помогающий местному населению.

Накануне Минобороны России опубликовало видео, на котором корабль Черноморского флота совершил удар ракетами «Калибр» по военным объектам Украины. В ведомстве также отметили, что были поражены крупные склады с оружием и боеприпасами, поставленными США и европейскими странами.