Минобороны призвало МККК продолжить поставки медикаментов в Донбасс МО РФ: МККК прекратил поставки в медучреждения республик Донбасса жизненно важных лекарств

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что Россия призывает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международный комитете Красного Креста (МККК) возобновить поставки жизненно важных лекарственных препаратов и изделий. По словам военного, которые приводит РИА Новости, без них в ближайшие месяцы окажутся более 12 тысяч человек, что приведёт к росту смертности.

Международный Комитет Красного Креста под предлогом якобы нестабильной ситуации на Донбассе, прекратил поставки в профильные медицинские учреждения народных республик жизненно важных лекарственных препаратов и изделий, — сказал Мизинцев.

По его словам, эти препараты необходимы для проведения диагностики и специфического лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями. Если поставки не возобновятся, в ближайшие месяцы более 12 тысяч пациентов «останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности», заявил военный.

Призываем Всемирную организацию здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста <...> возобновить регулярные поставки медикаментов в республики Донбасса, — добавил Мизинцев.

Ранее министров здравоохранения ДНР и ЛНР проинформировали о прекращении поставок по гуманитарной линии, несмотря на наличие запросов. По данным РИА Новости, МККК не смог обозначить сроки возобновления поставок в регион препаратов для больных диабетом, ВИЧ и СПИД.